Байден опять не смог спокойно поднятся по трапу самолета - видео

Байден опять не смог спокойно поднятся по трапу самолета - видео
Джо Байден. Фото: Leigh Vogel/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Дождливая погода сыграла с президентом злую шутку

Кажется, что теперь за каждым подъемом Джо Байдена по трапу самолета будут наблюдать с особым трепетом. И, похоже, что заставляет американского президента немного нервничать, ведь он в очередной раз оступился, поднимаясь на борт Air Force One. 

Инцидент попал на видео. На нем Байден поднимается по трапу, держа в одной руке зонтик, а в другой – дорожную сумку. При этом идет сильный дождь. В середине пути американский лидер немного оступился. Возможно, что ему было трудно удержаться на скользких из-за непогоды ступеньках. 

В итоге Байден все-таки смог одолеть злосчастный трап, после повернулся, отдал честь и зашел внутрь самолета. 

Реакция интернет-пользователей в этот раз была не такой агрессивной. Многие даже сравнили действующего и бывшего президентов, отметив, что неуклюжесть Байдена лучше, чем прилипшая к ботинку Трампа туалетная бумага. Другие же посоветовали главе Белого дома наконец начать держаться за поручни. 

"Воспользуйся этим чертовым поручнем, Джо. Ты меня напрягаешь", "Он так и не может их одолеть", "Я съеживаюсь каждый раз, когда он поднимется по лестнице", "Ну вы только посмотрите! Ни одна туалетная бумага не прилипла к его ботинку, как у того, другого", 

– написали под твитом The Hill.

Напомним, что 19 марта Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета. Это тут же стало поводом для весьма жестких шуток в Сети. Подколол демократа даже сын Трампа. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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