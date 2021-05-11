Стрельба в школе в Казани. Главное

Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com
Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com Кадр youtube.com
12 мая объявлено в Татарстане Днем траура

Трагедия в Казани унесла жизни 8 человек, семеро из них – ученики школы №175. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Еще 20 человек пострадали.

Три девочки и четыре мальчика погибли утром 11 мая в Казани. Все они учились в 8 классе, рассказал Минниханов. Он прибыл к школе вскоре после того, как там раздались выстрелы. 

О случившемся было тут же доложено президенту РФ Владимиру Путину. Он выразил соболезнования родственникам погибших. По его распоряжению в Казань вылетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

На данный момент известно, что стрельбу в школе открыл мужчина 19 лет, по предварительным данным, он учился в этой школе несколько лет назад. После нападения он попытался скрыться, но был пойман. При задержании он заявил, что заминировал свою квартиру. Жильцов дома экстренно эвакуировали.

По информации Mash, имя преступника – Ильназ Галявиев. Оружием он владел легально – лицензию получил в конце апреля, спустя несколько дней после того, как был отчислен из колледжа.

В СМИ сообщалось также, что был и второй нападавший, которого ликвидировали во время спецоперации. Эта информация не подтверждается.

В районе школы, где произошла стрельба, введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.

12 мая объявлено в Татарстане Днем траура по погибшим, передает телеканал "360". Уроков в школах Казани завтра не будет.

По данным Минздрава региона, после стрельбы в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации. Некоторые ребята пострадали, выпрыгивая из окон школы, когда там началась стрельба. Семь учеников и учительницу спасти не удалось, передает РИА "Новости".

По данным депутата Александра Хинштейна, в казанской школе №175 не было охраны, была только "тревожная кнопка". "Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", – написал он в своем телеграм-канале.

На фоне трагедии в Казани президент Путин дал распоряжение пересмотреть правила гражданского оборота оружия в РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость231459
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Шаман
Помнbтся в Керчи тоже был якобы один стрелок-дебил с дробовиком. Но на видосах слышны четкие выстрелы из калаша. Тут тоже сперва сказали двое, потом второй видимо оказался слишком неудобен для озвучивания и его скорее всего засекретили. Нужны показания очевидцев пока им не закрыли рты - силовики.
Нет веры силовикам, которые прикрывая свои кресла будут скрывать реальные факты.
таких как ты провокаторов ставить к стенке нужно.<цензура>
вместо головы бубен
разносчик сплетен и слухов
Гость231437
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Как этого урода психопата не вычислили когда он оружие оформлял непонятно. Результаты нашего образования по западному образцу налицо, плюс засилье тупых боевиков по ящику.
Гость из другой страты
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Шаман
Помнbтся в Керчи тоже был якобы один стрелок-дебил с дробовиком. Но на видосах слышны четкие выстрелы из калаша. Тут тоже сперва сказали двое, потом второй видимо оказался слишком неудобен для озвучивания и его скорее всего засекретили. Нужны показания очевидцев пока им не закрыли рты - силовики.
Нет веры силовикам, которые прикрывая свои кресла будут скрывать реальные факты.
Специалист по оружию @ренов.
Гостьиван
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Дожилиссь, расстреливают уже в школах. Растрельщиков нужно раньше выявлять, что б такогого неибыло
Шаман
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Помнbтся в Керчи тоже был якобы один стрелок-дебил с дробовиком. Но на видосах слышны четкие выстрелы из калаша. Тут тоже сперва сказали двое, потом второй видимо оказался слишком неудобен для озвучивания и его скорее всего засекретили. Нужны показания очевидцев пока им не закрыли рты - силовики.
Нет веры силовикам, которые прикрывая свои кресла будут скрывать реальные факты.
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