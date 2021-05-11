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Избавиться от жира на животе вполне реально. Для этого есть простейший способ – употреблять экстракт имбиря. К такому выводу пришли американские исследователи.
Польза корня имбиря заключается в том, что он ускоряет обмен веществ. Те, кто его употребляет, меньше хотят есть, им не нужно много калорий.
Благодаря свойствам этого растения в организме человека ускоряется пищеварение. Это способствует стабилизации уровня сахара в крови, снижая невосприимчивость к инсулину, что и вызывает сжигание жира на животе.
Ученые наблюдали за группой женщин с избыточным весом. Каждой из них ежедневно давали две дозы (таблетки из порошка) имбиря по 1 г в день. За 12 недель талии дам заметно уменьшились.
Кроме того, у них снизился аппетит, пропала и тяга к частым перекусам. Как показало проведенное исследование, "потребление имбиря снижает массу тела, соотношение талии и бедер", цитирует Express результаты наблюдений ученых, опубликованные в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья.
По словам специалистов, избавиться от жира на животе поможет и другой напиток. Для его приготовления нужно срезать кусочек корня по величине мизинца и залить его 150 мл кипятка. Затем, через пять – десять минут, его следует процедить и в таком виде употреблять.
Желающие похудеть могут также принимать добавки имбиря в форме капсул. Они тоже значительно уменьшают не только массу тела, но и жир на животе.
Ранее желающим похудеть посоветовали накапливать особый жир. Избавиться от лишних килограммов можно и таким необычным способом.
До этого объяснялось, что мешает избавиться от жира на животе. У организма курильщиков есть склонность накапливать вокруг талии жир, обволакивающий внутренние органы.
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