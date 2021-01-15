Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать

Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Перед уходом Трамп решил раскрыть все скандальные секреты

Информация о катастрофе "Боинга" МН17 в Донбассе, собранная американскими спецслужбами", может стать достоянием широкой общественности. По данным СМИ, будут обнародованы сведения, касающиеся расследования о российской помощи Дональду Трампу в победе на выборах в 2016 году. Глава Белого дома также намерен поделиться секретами, связанными с Украиной.

О том, что в пятницу, 15 января, могут быть раскрыты ранее засекреченные данные, собранные в ходе расследования о вмешательстве России в выборы – 2016, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате США. Отмечается, что обнародованы будут сотни страниц "показаний и стенограмм". 

Этой темой великий день разоблачений может не ограничиться. Дональд Трамп планирует раскрыть "некую интересную информацию по Украине". Предполагается, что речь может идти, в первую очередь, о связях с этой страной нового президента США Джо Байдена. Но также могут быть обнародованы и сведения о крушении малайзийского "Боинга" МН17.

После катастрофы в июле 2014 г. Вашингтон заявлял, что у него есть спутниковые снимки, которые способны пролить свет на причины трагедии. Однако потом США отказались предоставить их в суд, где нидерландский прокурор настаивает на вине ополченцев Донбасса, якобы сбивших самолет из российского ЗРК "Бук".

"Секретные сведения Трампа, очевидно, раскроют роль в этой трагедии Украины, что явно подпортит репутацию и Байдену, и самому Киеву",

приводит мнение аналитика издание Аvia.pro.

Срок полномочий действующего президента США истекает 20 января 2021 г., когда состоится инаугурация Байдена. Однако местные демократы делают все, чтобы лишить Трампа шанса остаться в политике. Палата представителей уже проголосовала за импичмент. Если решение поддержат законодатели в верхней палате, Трамп не сможет больше баллотироваться в президенты и вообще занимать государственные посты.

Накануне гонения на действующего президента США оценила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Не верю.
Гость
Ответить
ждем таки с нетерпением. может теперь уже и по данным с наших спутников будет понятно как и откуда приехал Бук в Украину.
1
новости партнеров
По теме

Крым призвал Украину к ответу за водную блокаду

Парламентарий отметил, что разбирательства в суде по правам человека вокруг полуострова не должны быть однобокими

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей