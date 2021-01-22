Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников

Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки

Глава Россвязи Олег Духовницкий и заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко лишились своих должностей. Михаил Мишустин подписал указ об увольнении чиновников. 

Духовницкого уволили с поста в связи с упразднением Россвязи, написано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Свою должность он занимал с 2012 года, заменив предыдущего руководителя Валерия Бугаенко, скончавшегося в июне 2011-го. 

Также Мишустин принял решение об увольнении Юрия Нечепоренко, занимавшего должность зампреда фонда ОМС с 2012 года, сообщает "Общественная служба новостей". 

В конце прошлого года премьер подписал указ об увольнении 37 высокопоставленных чиновников. 

В начале 2021 Михаил Мишустин продолжил масштабные кадровые перестановки, сделав безработными еще 32 тысячи чиновников. 

Также в рамках масштабной реформы управления он лишил должностей трех заместителей министерств: Минприроды, Минтранса и Министерства по развитию Дальнего Востока. 

Роман ИГНАТОВ

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