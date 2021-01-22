Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников

Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки

Глава Россвязи Олег Духовницкий и заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко лишились своих должностей. Михаил Мишустин подписал указ об увольнении чиновников.

Духовницкого уволили с поста в связи с упразднением Россвязи, написано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Свою должность он занимал с 2012 года, заменив предыдущего руководителя Валерия Бугаенко, скончавшегося в июне 2011-го.

Также Мишустин принял решение об увольнении Юрия Нечепоренко, занимавшего должность зампреда фонда ОМС с 2012 года, сообщает "Общественная служба новостей".

В конце прошлого года премьер подписал указ об увольнении 37 высокопоставленных чиновников.

В начале 2021 Михаил Мишустин продолжил масштабные кадровые перестановки, сделав безработными еще 32 тысячи чиновников.

Также в рамках масштабной реформы управления он лишил должностей трех заместителей министерств: Минприроды, Минтранса и Министерства по развитию Дальнего Востока.