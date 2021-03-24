Москва призвала НАТО определиться с позицией по России

Отечественная дипломатия объяснила коллегам о вреде сидения на двух стульях

Руководству Североатлантического блока нужно выбрать из двух стульев: ввести диалог с Россией или ее сдерживать. К этому призвал альянс глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам нашего дипломата, НАТО не сможет усидеть сразу на обоих стульях. Он подчеркнул, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда альянс "продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей", сообщает РИА "Новости".

"Надеемся, что коллеги отдают себе отчет в том, что порождаемые "сдерживанием" тенденции контрпродуктивны и лишь ослабляют стабильность в Европе", – указал Гаврилов.

Ранее в среду, 24 марта, по итогам встречи глав МИД альянса его шеф Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает поведение Москвы агрессивным. Норвежец утверждает, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в соседних с ней государствах. Он оценил отношения НАТО с РФ как очень сложные.

На этот спич директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова посоветовала Столтенбергу заняться делами непосредственно внутри блока, а после их удачного решение поделиться опытом с Москвой.

Напомним, накануне норвежец угрожал РФ расширить натовские силы у рубежей нашей страны на Западе и флотом альянса в Черном море.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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