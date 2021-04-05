Вдова Солженицына обвинила Кравчука во вранье из-за "цитаты" писателя о России

Вдова Солженицына обвинила Кравчука во вранье из-за "цитаты" писателя о России
Фото: x99/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
продолжениеМосква и Вашингтон ведут диалог об Украине на высшем уровне
Экс-лидера украинцев назвали бессовестным и махровым националистом

Первого президента Украины Леонида Кравчука уличи во лжи из-за процитированных им якобы словах советского писателя Александра Солженицына о России. И сделала это лично вдова автора знаменитого романа "Архипелаг ГУЛАГ" Наталья Солженицына.

Очередным перлом в адрес Москвы экс-лидер украинцев отметился на фоне великого для киевского режима событии – телефонного звонка их заокеанского куратора президента США Джо Байдена его коллеге из Незалежной Владимиру Зеленскому. Их долгожданная беседа состоялась 2 апреля.

После этого пан Кравчук в эфире одного из местных каналов объявил, что, "как сказал Солженицын, у России нет друзей, у России могут быть либо холуи, либо враги". И якобы сегодня "холуями" являются белорусы, а врагами – украинцы.

Сей пассаж не остался незамеченным в РФ. Так, авторы программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" обратились за разъяснениями к супруге писателя, чтобы она припомнила, из какого именно его произведения Леонид Макарович выудил вышеозначенные слова.

"Такой цитаты нет. Ничего подобного Александр Исаевич не говорил и не писал. Это полностью на совести господина Кравчука. А вернее, на его бессовестности", – сказала Наталья Дмитриевна.

Она отметила, что когда они с мужем вернулись в Россию после долгих лет изгнания, Кравчук уже был "великим украинским националистом". Сейчас он просто сочиняет и выдумывает, что для экс-лидера страны "позорно".

Кроме того Солженицына отметила, что у ее супруга много украинской крови, а в России вообще нет "дурного" отношения к самим украинцам.

"Все прошлое десятилетие, все нынешнее время, с самого начала именно Украина возбуждала ненависть к России. Она строила из России врага для своего населения", – подчеркнула Солженицына.

По ее мнению, власти Незалежной вместо того, чтобы заботиться о своем населении, чтобы жизнь в стране стала лучше, делали все, чтобы там забыли русский язык и говорили только на мове. Поэтому главным врагом украинского народа является его правительство, считает Наталья Дмитриевна.


Она отметила, что вчерашние коммунисты за одну ночь вдруг превратились в ярых националистов и с начала распада СССР ведут топорную антироссийскую пропаганду. И, к сожалению, это дает свои плоды, констатировала Солженицына.

Напомним, пан Кравчук не раз был замечен в высказывании лживых фактов. Так, в конце января экс-лидер Незалежной заявил, что Сталин и Гитлер встретились накануне Второй Мировой войны во Львове, пишет ведущая Ольга Скабеев в своем телеграм-канале. Украинский пенсионер тогда ссылался на некий секретный документ. При этом, мировая история пока не владеет архивными доказательствами подобной встречи.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
так почему же вы все прямо не говорите и правда о том что МЫ Рожденные в СССР не имеем право более никого учить уму разуму коль свою страну СССР слили в унитаз))?
Гость185095
Пожаловаться Ответить
Длстойнейшие друг друга - <цензура> да подпруга.
Гость188679
Пожаловаться Ответить
Гость187642
Говорил ли Солженицын такие слова?
Признайся, скажи, и не скрой от меня!
И тебя поэт, как из овна пуля, прочитал 2 раза пытался как-то в рифму попасть, не попал. По сути стишка - бред сивой кобылы, в данном случае шизофренический бред инкуьаторного оленя.
Гость192393
Пожаловаться Ответить
Что вы хотите от потомков хазар ? Где кормят и кто кормит ,того и обслуживают .Так было в СССР - при кормушки были саловщики , теперь кормушка у других ,повесили на шею ,тоже будут 70 лет кормит ,пока не поймут ,что это за твари не благодарные. Это их суть и менталитет ,мова - это русский язык перемешанный с хазарским , это потомки тех кто не ушел строить новое государство Россию ,а остался в Киеве и был взят в рабство и осеменен хазарами Все.Учите историю !!!
Гость193597
Пожаловаться Ответить
Гость187642
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
Все хохлы - брехуны.
Все свои "великие фразы" приписывают только мертвым, кто опровергнуть не может.
А начнешь копать - сами и придумали.
Слышали что Шевченко говорил? - Самые мерзкие твари, это бывшие польские рабы, сиречь малороссы. Предательство у них в крови, злобные упыри, а не людыны.
А Гоголь про вас писал как, знаете? "Жители правого берега Днепра - самые дрянные людишки. Горько и стыдно мне, что я родился и жил среди них..."
А Мазепа ваш, первостатейный Иуда, так тот сам признавался, что сила казака и умении ударить в спину. Породниться и продать.
Я теперь проверяйте))))
Шухевич - собачий сын
Пожаловаться Ответить
Гость187642
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
Уси на майдан! Яйценюк кули раздае! Кому по лбу, кому в рот, ну и епнутый наролд!
Гость187642
Пожаловаться Ответить
Говорил ли Солженицын такие слова?
Признайся, скажи, и не скрой от меня!
Бандера - кошкодав
Пожаловаться Ответить
Гость187642
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
Слава урине! Биндерку обоссали!
Гость187642
Пожаловаться Ответить
Говорил ли Солженицын такие слова?
Признайся, скажи, и не скрой от меня!
Твоим он любимым пейсателем был!
А потому ты в тюрьме его долго гнобил.
И потому за границу он от тебя убежал.
Итак, признайся, не скрой: он это сказал?

Но если Солженицын сие сказал, не сказал?
То признайся: он правду сказал, иль наврал?
Ты - святой, великий, бес корыстный народ?
Ты – богоносец, со щедрой душой, а он врёт?
Копни тайники, and глубины загадки – души!
Не скрой от мене правду: признайся и скажи!
Хохлокиллер
Пожаловаться Ответить
Гость187642
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
Какелы ругульские! Сасите куй у байдена, и ховайтеся у схрони, вам <цензура>!
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Перед Россией стоит новая угроза - эксперты

В будущем проблемы в сельском хозяйстве могут обернуться голодом по всему миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1551 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей