Евросоюз согласен на российскую вакцину "Спутник V" - Reuters

Евросоюз согласен на российскую вакцину "Спутник V" - Reuters
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Переговоры о поставках могут начаться в самое ближайшее время

Евросоюз отказался считать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" "инструментом пропаганды" и готов начать переговоры о поставках. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает агентство "Рейтер" в понедельник, 15 марта.

По данным издания, ЕС готов запустить процесс в самое ближайшее время. Для этого требуется только формальность – запрос как минимум 4 стран-членов сообщества.

Учитывая, что Венгрия и Словения уже заключили договор о поставках антиковидного препарата из РФ на двусторонней основе, Чехия готова поступить также, а в Италии уже обсуждается возможность производства "Спутника V" на заводе в окрестностях Рима, проблем с заявками на российскую вакцину  возникнуть не должно.

"Если "Спутник V" попадет в арсенал вакцин ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России",

пишет "Рейтер". В статье отмечается, что это решение может усилить раскол между членами ЕС, одни из которых выступают за усиление сотрудничества Брюсселя с Москвой, другие резко против.

Россия подала запрос в ЕС на регистрацию препарата от COVID-19, разработанного в институте им.Гамалеи, в январе 2021 года. Однако европейский фармрегулятор всячески затягивал процесс. При этом других вакцин в странах ЕС катастрофически не хватает, учитывая, что ряд стран отказались от одобренного EMA препарата AstraZeneca после  того, как несколько вакцинированных им скончались.

 Проверка "Спутника V" экспертами EMA  стартовала 4 марта. По данным "Рейтера", она может длится до мая. 

Николай ВИКТОРОВ

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