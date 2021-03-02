Вашингтон посылает сигналы Европе и постсоветским странам, как нужно вести себя с Москвой

Вашингтон послал четкий сигнал Брюсселю, введя почти в унисон с Евросоюзом персональные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального. Соединенные Штаты дают понять европейцам, что им нужно подальше держаться от Москвы. Такой точки зрения на новые рестрикции придерживается доктор экономический наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ранее во вторник, 2 марта, ЕС наложил свои ограничения на главу СК Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН России Александра Калашникова. Позже сегодня администрация Белого дома объявила, что также вводит санкции в отношении "семи должностных лиц высокого ранга российского правительства", а Минторг вносит в черный реестр 14 организаций по делу Навального.

"Это посыл не столько российской стороне, сколько европейским союзникам. Сигнал здесь простой, чтобы Европейский союз начал сворачивать или резко ограничил возможности личной дипломатии российской стороны в ПАСЕ и других международных, европейских организациях", – сказал в комментарии для "Московского комсомольца" эксперт.

Васильев отметил, как быстро американцы из новой администрации наложили рестрикции на РФ, хотя и месяца не прошло, как в команде Джо Байдена обещали разобраться с данными о якобы "подрывной" деятельности Москвы.

Поскольку испортить американо-российские отношения еще больше уже сложно, то цель нынешних действий Вашингтон направлена в иное русло, чем просто наказать РФ, считает специалист. По его мнению, Штаты "спешат подать сигнал европейцам и странам на постсоветском пространстве, в частности, Киеву, чтобы все они держались от России подальше".

Кроме того, Васильев предполагает подготовку американцами новых санкций против газопровода "Северный поток-2". Их пока Байден не вводит, поскольку мечется меж двух огней – теми представителями истеблишмента США, которые не хотят ссорится с большим европейским союзником, а именно Германией, и теми, кто маниакально хочет остановить российский проект.

К тому же еще не решен вопрос о санкционном режиме в наказание за мифическое вмешательство России в выборный процесс в Штатах.

Напомним, до сегодняшней вакханалии с европейскими и американскими рестрикциями глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит взаимностью на любые западные ограничения.

